На подлете к Белгороду сбито восемь воздушных целей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 18 марта, сообщил, что на подлете к столице области силы российских ПВО сбили восемь воздушных целей. В свою очередь, в Росгвардии Центрального округа заявили об уничтожении БПЛА самолетного типа и квадракоптеров, пытавшихся атаковать одно из предприятий региона.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгороде в результате падения обломков повреждены кровли на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения. Также поврежден легковой автомобиль. В Белгородском районе в селе Нижний Ольшанец пробита кровля частного домовладения, в селе Севрюково поврежден легковой автомобиль. Также в районе повреждена линия электропередачи. Без света частично остаются абоненты двух населенных пунктов: Разумное и Крутой Лог. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается. Информация уточняется».

В свою очередь, в пресс-службе Центрального округа Росгвардии сообщили, что их военнослужащие уничтожили украинские беспилотники, пытавшиеся в Белгородской области атаковать одно из предприятий.

«Бандформирования киевского режима пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами самолетного типа и квадракоптерами одно из предприятий в Белгородской области. Росгвардейцы обнаружили беспилотники и применили специальные средства борьбы с ними. Летательные аппараты, начиненные взрывчатыми веществами, потеряли управление, рухнули на землю и сдетонировали. В результате происшествия жертв и разрушений нет» – сообщили в Росгвардии.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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