В джунглях Колумбии пропал российский путешественник

В Колумбии пропал российский путешественник Владимир Косаров. Он уже два месяца не выходит на связь.

Косаров отправился в путешествие по миру шесть лет назад. За это время он успел пожить в Камбодже и нескольких странах Латинской Америки, сообщает телеграм-канал «Shot».

В последний раз путешественник связывался с друзьями 25 января из колумбийского города Капургана. Он планировал добраться в Панаму через Дарьенский пробел. Дорога туриста пролегала через тропические джунгли и непроходимые болота.

Весь путь должен был занять около двух недель. Ситуация осложнялась тем, что в этих джунглях проживают местные племена, а также пролегают маршруты курьеров колумбийских наркокартелей и нелегалов из Латинской Америки, бегущих в США.

Друзья путешественника обратились за помощью в российское консульство в Колумбии.

Богота, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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