В Калининградской области загорелся и затонул рыболовный траулер, есть жертвы

Рыболовный траулер «Капитан Лобанов» затонул у побережья Балтийского моря в Калининградской области после пожара на борту. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. По предварительной информации, есть погибший и пропавшие без вести. Четырех членов экипажа удалось спасти. Они доставлены в медучреждения.

«Сегодня в результате внештатной ситуации на борту малого рыболовного траулера «Капитан Лобанов» возник пожар. Есть пострадавшие», – сказал Лысков, отметив, что «раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь». «Мы окажем также поддержку семьям пострадавших. Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова», – добавил он.

Предварительно известно, что в результате происшествия один человек погиб, двое пропали без вести, четверо спасены, рассказал чиновник. На месте инцидента в районе порта Пионерский ведется поисково-спасательная операция.

Телеграм-канал «112» добавляет, что спасенные моряки доставлены в медицинские учреждения.

По некоторым данным, причиной пожара и затопления траулера, предположительно, мог стать взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. «Причины взрыва неизвестны», – говорится в публикации.

По данным СМИ, в 2021 году траулер «Капитан Лобанов» завалился набок при спуске на воду, после чего частично затонул. Инцидент произошел у побережья в городе Светлый Калининградской области. Тогда обошлось без пострадавших.

Калининград, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube