Под обстрелом украинских неонацистов в Белгородском зоопарке погибла кенгуру

Администрации зоопарка Белгорода во вторник, 19 марта, сообщила, что в результате обстрела со стороны украинских неонацистов была убита ручная кенгуру Беннетта по кличке Гранди, – передают местные СМИ.

В администрации белгородского зоопарка сказали: «Во время вчерашнего обстрела региона кассетные обломки упали на экзотариум и вольер кенгуру по кличке Гранди. К сожалению, в этот момент животное находилось на улице. От ранений кенгуру погибло».

«Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Радуемся, что никто из сотрудников не пострадал. Несмотря на страшную опасность, все ежедневно выходят на работу, ведь животные в зоопарке полностью зависят от нас, людей. Мы ждали потомства от кенгуру, а теперь мы мечтаем, чтобы в ее сумке никого не оказалось», – добавили в зоопарке Белгорода

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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