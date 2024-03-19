Умер спортивный журналист Василий Уткин

Известный телекомментатор и спортивный журналист Василий Уткин во вторник, 19 марта, скончался на 53-м году жизни, – сообщает портал Sport24.

Портал со ссылкой на сообщение, опубликованное в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова, пишет, что Уткину стало плохо с сердцем.

«Что-то с сердцем. Жуть!», – написал Карпов.

В любительском футбольном клубе «Эгриси», владельцем которого был Уткин, так же подтвердили смерть журналиста.

«Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами», – говорится в сообщении медиаклуба» – говорится в Telegram-канале «Эгриси».

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своем авторском канале в YouTube.

Москва, Иван Бабурин

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