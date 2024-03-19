российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 марта 2024, 22:58 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ПВО уничтожили десять чешских «вампиров» и одну «Точку-У» над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ во вторник, 19 марта, сообщило, что в небе над Белгородской областью силами ПВО были уничтожены десять реактивных снарядов чешского РСЗО RM-70 «Вампир» и ракета «Точка-У».

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 22.00 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса «Точка-У» над территорией Белгородской области.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,