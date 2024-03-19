ПВО уничтожили десять чешских «вампиров» и одну «Точку-У» над Белгородской областью

Министерство обороны РФ во вторник, 19 марта, сообщило, что в небе над Белгородской областью силами ПВО были уничтожены десять реактивных снарядов чешского РСЗО RM-70 «Вампир» и ракета «Точка-У».

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 22.00 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса «Точка-У» над территорией Белгородской области.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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