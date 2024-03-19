Над Белгородской области ПВО сбили американского «патриота»

Министерство обороны РФ во вторник, 19 марта, сообщило, что в небе над Белгородской областью силами ПВО была уничтожена ракета американского зенитного ракетного комплекса «Patriot» и управляемая ракета С-200.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожена зенитная управляемая ракета С-200 над территорией Курской области, еще одна ракета зенитного ракетного комплекса «Patriot» уничтожена над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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