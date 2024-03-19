В Милане полиция задержала малолетнего украинского неонациста

Полиция Милана заявила, что обвиняемый в четырех нападениях в городском метро в ночь на 29 февраля 16-летний украинский неонацист арестован, – сообщает во вторник, 19 марта, издание Corriere della Sera.

Издание со ссылкой на полицейскую информацию, пишет, что несовершеннолетний украинский неонацист выбирал жертв на основе «географической принадлежности». Так, в двух случаях от его действий пострадали уроженцы Шри-Ланки. Он напал на них после того, как украинец показывал мигрантам татуировку со свастикой на груди.

«В ходе операции по задержанию офицеры изъяли у нападавшего мачете с выгравированной на нем надписью «Белая сила», нож, несколько молотков, флаг с надписью «Дуче» и книга Адольфа Гитлера «Майн кампф», – говорится в публикации Corriere della Sera.

Милан, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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