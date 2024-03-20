Две бортпроводницы British Airways уволены за неприличный ролик про китайцев и вино

Две бортпроводницы British Airways были уволены за съемку «непристойного» расистского видео, в котором они высмеивали азиатских пассажиров, изображая косые глаза и демонстрируя китайский акцент.

Как пишет Daily Mail, Холли Уолтон и Лорен Брэй были уволены из авиакомпании после того, как клип появился в TikTok. В нем г-жа Уолтон одета в синее платье с красными очками на голове и говорит с китайским акцентом: «Дайте мне вина». Затем она, кажется, делает руками косые глаза, когда перед ней на столе стоит бутылка национального пива Антигуа. Сообщается, что видео было снято вместе с ее коллегой г-жой Брей, которая с тех пор заблокировала свой аккаунт в Instagram*.

Подпись внизу клипа гласит: «Еще 2 недели с этими придурками».

Вышеуказанные женщины работали в паре на рейсе BA2157 из Гатвика и, как сообщается, находилась между рейсами, когда снимали видео в роскошном отеле Trade Winds на Антигуа.

Возмущенные коллеги заявили, что дамы издевались над китайской семьей, которая плохо говорила по-английски.

Одна сотрудница азиатского происхождения сказала, что ее «потрясло» видео, которое широко распространилось в TikTok, оно было просмотрено более миллиона раз.

Другой сказал, что женщины «намеренно смеялись» над семьей, которую они обслуживали на том рейсе.

Г-же Уолтон было приказано вылететь обратно из Канкуна, Мексика, для решающей встречи в понедельник с руководителями BA в штаб-квартире авиакомпании, сообщает The Sun, после этого обе дамы были уволены.

Сообщается, что г-жа Брэй покинула встречу в слезах.

Член съемочной группы BA рассказал The Sun: «Эта запись непристойна. Для кого-либо иметь такие расистские мысли, а затем снять их на видео и поделиться ими с миром, в равной степени шокирует и глупо. Это наносит огромный ущерб авиакомпании, и они заслужили наказание».

Представитель авиакомпании заявил: «Все формы расизма совершенно неприемлемы, и мы очень серьезно относимся к обвинениям такого рода. Эти два человека больше не работают у нас».

Лондон, Елена Васильева

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© 2024, РИА «Новый День»

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