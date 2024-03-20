13-летнего школьника подозревают в массовом лжеминировании

В Красноярском крае 13-летнего школьника подозревают в рассылке ложных сообщений о минировании. Подросток за деньги сообщал о бомбах, заложенных в школах и других объектах инфраструктуры.

«Одна из таких ложных информаций поступила в общеобразовательную школу г. Ачинска. На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. При обследовании территории предметов, представляющих опасность для граждан, не было обнаружено», – сообщили в региональном главке МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Оперативники выяснили, что к лжеминированию причастен 13-летний ученик этой же школы. У его изъяли сим-карту, планшет и сотовый телефон, где нашли переписку в мессенджере с кураторами.

«По предварительным данным, подросток рассылал сообщения за денежное вознаграждение от третьих лиц и возможно причастен еще к двум десяткам эпизодов аналогичной преступной деятельности», – добавили в полиции.

Мальчика поставят на профилактический учет. Также инспекторы ПДН подготовят документы в суд для помещения школьника в Центр временного содержания несовершеннолетних.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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