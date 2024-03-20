Жительница Кирова бросила коктейль Молотова в здание правительства

Жительница Кирова бросила коктейль Молотова в окно здания правительства области. Никто не пострадал, злоумышленница задержана. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Инцидент произошел рано утром 20 марта. Возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать, серьезного ущерба нет.

По данным правоохранителей, девушка устроила поджог из-за мошенников, которые заставили ее бросить в окно здания правительства зажигательную смесь, пообещав вернуть украденные со счета деньги.

Киров, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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