Жительница Кирова бросила коктейль Молотова в здание правительства

Жительница Кирова бросила коктейль Молотова в окно здания правительства области. Никто не пострадал, злоумышленница задержана. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
Инцидент произошел рано утром 20 марта. Возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать, серьезного ущерба нет.
По данным правоохранителей, девушка устроила поджог из-за мошенников, которые заставили ее бросить в окно здания правительства зажигательную смесь, пообещав вернуть украденные со счета деньги.
Киров, Наталья Петрова
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