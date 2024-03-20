США начали эвакуацию своих граждан с Гаити

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в среду, 20 марта, заявил, что Соединенные Штаты приступают к эвакуации американских граждан с Гаити, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Госдепа сказал: «По состоянию на 20 марта правительство США содействует безопасному выезду американских граждан из Порт-о-Пренса, Гаити. Мы находимся в процессе организации чартерных рейсов на вертолетах из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, где присутствует персонал американского правительства для оказания консульской помощи. Ответственность за то, чтобы добраться из Санто-Доминго в США, будут нести сами американские граждане. По состоянию на сегодняшний день о желании эвакуироваться с Гаити сообщили порядка 1,6 тыс. граждан США».

Ранее СМИ сообщали, что после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза в республике резко ухудшилась ситуация с безопасностью. На сегодняшний день банды контролируют более 80% территории столицы Гаити и концентрируются в других регионах страны. Из-за противостояния вооруженных банд и правоохранительных органов на территории Порт-о-Пренса было введено чрезвычайное положение.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube