В Якутии в ДТП погибли четыре человека

В Якутии четыре человека погибли, еще четыре пострадали в автоаварии. Прокуратура проводит проверку.

Как сообщили в региональном управлении МВД, ДТП произошло на 37 километре автодороги «Умнас» в Хангаласском районе. Столкнулись автомобили УАЗ и Toyota Corolla.

«В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Детей в автомобилях не было», – говорится в сообщении.

Троих пострадавших доставили в больницу города Покровск. Чтобы достать четвертого, спасателям пришлось использовать специнструмент.

Прокуратура начала проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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