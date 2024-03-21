В Якутии в ДТП погибли четыре человека

В Якутии четыре человека погибли, еще четыре пострадали в автоаварии. Прокуратура проводит проверку.
Как сообщили в региональном управлении МВД, ДТП произошло на 37 километре автодороги «Умнас» в Хангаласском районе. Столкнулись автомобили УАЗ и Toyota Corolla.
«В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Детей в автомобилях не было», – говорится в сообщении.
Троих пострадавших доставили в больницу города Покровск. Чтобы достать четвертого, спасателям пришлось использовать специнструмент.
Прокуратура начала проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия.
Якутск, Зоя Осколкова
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