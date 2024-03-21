В Железноводске фура протаранила «Газель» и въехала в супермаркет

В Железноводске Ставропольского края фура столкнулась с грузовым автомобилем «Газель», после чего протаранила здание сетевого супермаркета. Об этом сообщило региональное управления МЧС.

«Сегодня утром в городе-курорте на улице Ленина произошло ДТП с участием фуры и грузовой «Газели». В результате происшествия водитель большегруза, не справившись с управлением, въехал в здание супермаркета, к сожалению, он погиб. Водитель грузовой «Газели» получил травмы, в настоящее время он передан медикам», – рассказали в ведомстве.

Фото: телеграм-канал главы Железноводска Евгения Бакулина

Сейчас спасатели деблокируют погибшего из кабины фуры. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Как уточнил мэр Железноводска Евгений Бакулин, авария произошла на Чапаевском кругу. «Фура, груженная лесом, спускалась по улице Ленина с площади, на спуске у нее отказали тормоза, и она зацепила молоковоз», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Судя по фото с места ДТП, фура въехала в здание супермаркета «Магнит». Удар пришелся на одно из окон магазина.

Железноводск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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