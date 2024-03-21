В Железноводске фура протаранила «Газель» и въехала в супермаркет

В Железноводске Ставропольского края фура столкнулась с грузовым автомобилем «Газель», после чего протаранила здание сетевого супермаркета. Об этом сообщило региональное управления МЧС.
«Сегодня утром в городе-курорте на улице Ленина произошло ДТП с участием фуры и грузовой «Газели». В результате происшествия водитель большегруза, не справившись с управлением, въехал в здание супермаркета, к сожалению, он погиб. Водитель грузовой «Газели» получил травмы, в настоящее время он передан медикам», – рассказали в ведомстве.
Сейчас спасатели деблокируют погибшего из кабины фуры. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.
Как уточнил мэр Железноводска Евгений Бакулин, авария произошла на Чапаевском кругу. «Фура, груженная лесом, спускалась по улице Ленина с площади, на спуске у нее отказали тормоза, и она зацепила молоковоз», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Судя по фото с места ДТП, фура въехала в здание супермаркета «Магнит». Удар пришелся на одно из окон магазина.
Железноводск, Наталья Петрова
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