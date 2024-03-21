ВСУ атаковали больницу в Каховке – с дрона сбросили три боеприпаса

Украинские войска минувшей ночью атаковали Каховскую центральную районную больницу с применением беспилотника. С дрона было сброшено три боеприпаса на медучреждение. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Пострадавших нет, повреждены окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Сальдо также сообщил, что накануне в Каховке вражеский БПЛА ударил по автогазозаправочной станции на улице Мелитопольской. Прибывший на место происшествия пожарный автомобиль тоже подвергся атаке дрона ВСУ. Никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 20 марта в Каховке под удар украинского дрона попала скорая помощь, которая везла в больницу тяжелобольного ребенка. Фельдшер и ребенок от взрыва боеприпаса не пострадали.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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