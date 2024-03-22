Чемпион России по яхтенному спорту пропал во время кругосветного путешествия

Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин, который отправился в кругосветное путешествие, пропал у берегов Чили.

Елагин перестал выходить на связь 19 марта. Перед этим он отправил последние координаты, в тот момент он находился в 70 милях к западу от побережья Чили.

Сигнала SOS с GPS-устройства на лодке путешественника не поступал. Чилийские спасательные службы приступили к поисковой операции совместно с компанией «Русарк», передает РИА «Новости».

Елагин отправился в кругосветное путешествие на яхте «Дочь Ветра» в октябре прошлого года. Из Танжера он прошел к Канарским островам, затем к островам Зеленого Мыса, далее планировал обогнуть мыс Доброй Надежды, миновать Австралию и Новую Зеландию, пересечь Тихий океан, выйти в пролив Дрейка и по Атлантическому океану вернуться наверх к Танжеру.

Сантьяго, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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