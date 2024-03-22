Гладков рассказал об атаке украинского дрона-камикадзе одного из районов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 22 марта, сообщил, что в результате атаки украинского дрона-камикадзе в Борисовском районе поврежден объект связи.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Под обстрелом ВСУ находится Борисовский район. В селе Никитское атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. Есть повреждения на объекте. Под обстрел ВСУ попало село Цаповка. По предварительной информации, пострадавших нет. Несколько снарядов попало на территорию сельскохозяйственного предприятия – есть повреждения в одном из корпусов, также повреждены коммуникации. На окраине села Богун-Городок с квадрокоптера было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждена кровля частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на местах».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube