Над Белгородом и областью сбито 17 воздушных целей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 22 марта, сообщил, что на подлете к региональному центру и в области силами ПВО было сбито 17 воздушных целей.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 17 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет».

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 22 квартирах 4 многоквартирных домов, в одном образовательном учреждении повреждена кровля и выбиты окна, также посечено 8 автомобилей. В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в нескольких квартирах одного многоквартирного дома выбиты окна, также сильно поврежден один частный жилой дом, еще в четырех выбиты окна и повреждена кровля. На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется», – уточнил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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