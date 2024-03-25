Пожар на Новочеркасской ГРЭС: два энергоблока выведены из эксплуатации

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о возгорании на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС, которое произошло в ночь на понедельник, 25 мая.

По его словам, пожар быстро потушили работники станции, никто не пострадал. «Причины возгорания устанавливаются», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Голубев добавил, что из-за пожара автоматически отключились Тихорецкая и Ростовская высоковольтные линии 330 кВ. К настоящему времени энергоснабжение потребителей восстановлено.

«Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», – уточнил губернатор.

Новочеркасская ГРЭС расположена в городе Новочеркасске, в 53 км от Ростова-на-Дону. Вместе с Ростовской АЭС является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме, говорится на сайте государственного «Системного оператора». Установленная мощность ГРЭС – 2258 МВт

Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что электростанцию атаковали беспилотники. В атаке, по предварительной информации, участвовали сразу несколько БПЛА, говорится в материале. Официально информация об ударе дронов не подтверждена.

Позднее Минобороны России сообщило, что система противоздушной обороны ночью перехватила 11 украинских беспилотников самолетного типа над Ростовской областью.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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