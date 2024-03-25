У нефтезавода под Самарой нашли дрон с 50 кг взрывчатки

Беспилотник с 50 кг тротила нашли близ Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

По его данным, дрон обнаружили вечером 24 марта во время прочесывания территории леса у нефтезавода. БПЛА самолетного типа упал в 40 метрах от НПЗ. Размах крыльев составлял три метра, на корпусе была закреплена металлическая капсула с 50 кг взрывчатки. По предварительной информации, беспилотник подавили силы радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что дрон обезвредили и уничтожили.

В ночь на субботу, 23 марта, беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающие завода в Самарской области. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти, обошлось без пострадавших, сообщал самарский губернатора Дмитрий Азаров. Он также отметил, что попытку атаки по Новокуйбышевскому НПЗ удалось отбить. По его словам, ущерба технологическому оборудованию не нанесено.

Самара, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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