На трассе под Ростовом столкнулись бензовоз, фура и легковушка

В Ростовской области произошло столкновение бензовоза, фуры и легкового автомобиля. В результате два человека пострадали.
ДТП произошло на 1-м километре автодороги «Северный обход Ростова-на-Дону». Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком с полуприцепом. От удара фура потеряла управление и выехала на встречную полосу, где врезалась в бензовоз «Камаз».
«В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение граждане, управлявшие автомобилем Hyundai Accent и бензовозом», – говорится в сообщении регионального управления МВД.
На месте аварии работают правоохранители.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
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