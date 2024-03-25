На трассе под Ростовом столкнулись бензовоз, фура и легковушка

В Ростовской области произошло столкновение бензовоза, фуры и легкового автомобиля. В результате два человека пострадали.

ДТП произошло на 1-м километре автодороги «Северный обход Ростова-на-Дону». Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком с полуприцепом. От удара фура потеряла управление и выехала на встречную полосу, где врезалась в бензовоз «Камаз».

«В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение граждане, управлявшие автомобилем Hyundai Accent и бензовозом», – говорится в сообщении регионального управления МВД.

На месте аварии работают правоохранители.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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