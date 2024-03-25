Украинские неонацисты дроном ранили мирного жителя в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 25 марта, сообщил, что в результате нападения с использованием дрона украинские неонацисты ранили мирного жителя.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Инцидент произошел на подъезде к селу Дорогощь Грайворонского городского округа. Водитель успел уйти от прямого столкновения, но один из дронов сдетонировал рядом с машиной при падении. В итоге транспортное средство посечено осколками, а также пострадал пассажир – у молодого парня баротравма и контузия. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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