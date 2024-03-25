Голикова заявила, что семьям погибших и пострадавшим при теракте собран почти миллиард рублей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента России о мерах, принятых после теракта в «Крокус Сити Холле», в понедельник, 25 марта, заявила, что движение «Мы вместе» собрало почти 1 млрд. рублей на адресную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в «Крокус сити холле», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В докладе главе государства Голикова сказала: «23 марта движение «Мы вместе» открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавшим при теракте. Докладываю, что на данный момент количество собранных средств составило почти 1 млрд рублей. Волонтеры и неравнодушные россияне подключились для оказания необходимой помощи в первые часы после получения информации о произошедшем».

«По оценкам Федерального медико-биологического агентства, за два выходных дня донорские пункты страны приняли 11 822 доноров, заготовили 4 624 литра цельной крови и 1 130 литров плазмы. Работа донорских пунктов продолжается и сейчас. Хочу выразить глубокую благодарность нашим медицинским работникам за помощь, которую они оказывают пострадавшим гражданам, нашим неравнодушным гражданам, за то, что они таким образом себя проявили в этот сложный час, пришли на помощь людям, оказавшимся в беде», – добавила вице-премьер.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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