Генпрокурор РФ заявил о необходимости актуализировать паспорта безопасности общественных объектов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на совещании у президента России о мерах, принятых после теракта в «Крокус Сити Холле», в понедельник, 25 марта, заявил о необходимости актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе доклада главе государства Краснов сказал: «С учетом значительного повышения уровня террористических угроз органам исполнительной власти субъектов необходимо актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Мы сейчас, в ближайшее время это сделаем»

«Паспорт безопасности объекта должен актуализироваться не реже одного раза в три года. В соответствии с законодательством одним из оснований актуализации паспорта является требование к защищенности, изменение угроз в отношении мест массового пребывания людей. Паспорт безопасности объекта («Крокус Сити Холла», – прим.ред.) был утвержден 17.12.2018 года, до настоящего времени не актуализировался. И имеющиеся террористические угрозы в нем, к сожалению, не учтены», – отметил генпрокурор России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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