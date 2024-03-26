Следовавший из Красноярска в Благовещенск «Боинг» идет на экстренную посадку в Чите

Пассажирский самолет «Боинг-737», выполняющий рейс Красноярск – Благовещенск, готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Читы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

По словам источника, лайнер на пути следования из Красноярска в Благовещенск запросил экстренную посадку в Чите. Сейчас самолет снижается и готовится к посадке. О причинах экстренной посадки пока не сообщается.

Согласно данным сервиса Flightradar, «Боинг» находится в воздухе уже более 2,5 часов. До Благовещенска ему оставалось около получаса пути.

Обновлено. Самолет благополучно приземлился в Чите, передает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. По информации пресс-службы аэропорта Благовещенска, экстренная посадка была вызвана технической причиной.

Чита, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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