Под Новосибирском компания мужчин устроила драку со стрельбой

В Новосибирской области полицейские разыскивают участников массовой потасовки. Очевидцы сообщили о стрельбе.
Инцидент произошел в селе Каменка Новосибирского района. В соцсетях появилось видео с места событий, на кадрах около десятка мужчин устроили драку, затем раздались выстрелы.
Приехавшие на вызов полицейские нашли несколько гильз, предположительно, от травматического пистолета, а также провели опрос граждан, ставших возможными очевидцами произошедшего, сообщили в ГУМВД по региону.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта и всех обстоятельств случившегося.
Новосибирск, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»