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Вторник, 26 марта 2024, 09:56 мск

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Под Новосибирском компания мужчин устроила драку со стрельбой

В Новосибирской области полицейские разыскивают участников массовой потасовки. Очевидцы сообщили о стрельбе.

Инцидент произошел в селе Каменка Новосибирского района. В соцсетях появилось видео с места событий, на кадрах около десятка мужчин устроили драку, затем раздались выстрелы.

Приехавшие на вызов полицейские нашли несколько гильз, предположительно, от травматического пистолета, а также провели опрос граждан, ставших возможными очевидцами произошедшего, сообщили в ГУМВД по региону.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта и всех обстоятельств случившегося.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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