В Башкирии пять человек пострадали при взрыве газа

В Башкирии при пожаре в жилом доме пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание произошло в деревне Кушеево Абзелиловского района. По предварительной информации, причиной стала разгерметизация газового котла.

По прибытии огнеборцев МЧС России дом был полностью объят пламенем. Площадь пожара составила 120 кв.м.

В результате пострадали две женщины и три ребенка, бригадой скорой медицинской помощи все они госпитализированы в реанимацию районной больницы.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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