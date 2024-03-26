Над Белгородской областью уничтожено два украинских БПЛА

Министерство обороны РФ во вторник, 26 марта, сообщило, что средствами ПВО над Белгородской областью было сбито два беспилотника украинских неонацистов.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области».

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ города Шебекино.

«Часть снарядов легла на окраине города, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, без света частично остаются абоненты Шебекино и Ржевки. Оперативные и аварийные службы занимаются устранением последствий», – написал в своем Telegram-канале глава региона.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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