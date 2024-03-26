За месяц учений НАТО в Европе погиб уже пятый польский военный

Исполняющий обязанности главнокомандующего Вооруженными силами Польше Марек Соколовский во вторник, 26 марта, заявил, что в ходе военных маневров «Dragon-24» в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО «teadfast Defender 2024», в которых участвуют около 20 тысяч военнослужащих, в Польше с начала марта погиб уже польский солдат, – сообщает телеканал ТВН24.

Как сообщает польский телеканал Соколовский сказал следующее: «Около полудня я получил информацию о смерти старшего солдата. 30-летний солдат принимал участие в учении в Высоких Татрах. С ним произошел несчастный случай, попал под лавину. Несмотря на помощь горных спасателей, выжить ему не удалось. Погибший имел звание старшего рядового, он готовился к соревнованиям в Швейцарии».

Как отмечают СМИ, в марте в Польше в результате несчастных случаев на учениях НАТО погибли уже пять польских военнослужащих, связи с чем в республике приостановлены тренировки с применением взрывчатых веществ и боевых материалов. Например, накануне в Центре кризисного управления Силезского воеводства сообщили, что в результате взрыва во время военных учений на полигоне в Солярне погибли два военных. Также сообщалось, что 5 марта в Дравско-Поморском воеводстве во время учений НАТО под трак гусеничной боевой машины попали двое военнослужащих.

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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