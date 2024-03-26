На подлете к Белгороду уничтожено 18 украинских воздушных целей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на среду, 27 марта, сообщил, что над регионом салами российской ПВО были уничтожены 18 воздушных целее украинских неонацистов. Пострадал один человек.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 18 воздушных целей на подлете к городу. По данным медицины катастроф, есть один пострадавший – у мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается».

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, различные повреждения выявлены в 9 частных домовладениях (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), также посечены 6 автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения. Все оперативные службы работают на местах. Обход территории будет продолжен в светлое время суток», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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