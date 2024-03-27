В Ростове-на-Дону задержали вербовщиков экстремистской ячейки

В Ростове-на-Дону спецслужбы задержали участников экстремистской ячейки «Алля-Аят» (запрещена в России). Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Деятельность экстремистов координировалась из-за рубежа. При этом финансовые потоки также выводились за границу.

Силовики задержали главаря ячейки и пятерых активных членов, которые проводили агрессивную вербовочную политику среди жителей. В домах подозреваемых провели обыски, в ходе которых обнаружили экстремистскую литературу.

Возбуждено дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации», задержанным грозит до шести лет тюрьмы.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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