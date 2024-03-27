В результате атаки украинского беспилотника в Белгороде пострадала женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 27 марта, сообщил, что в столице региона в административное здание врезался БПЛА, в результате чего пострадала женщина.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате взрыва в здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы».

Кроме того, глава региона сообщил, что «в Белгородском районе системой ПВО сбито 3 БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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