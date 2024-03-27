По последним данным МЧС в теракте в «Крокус сити холле» погибло 143 человека

МЧС России в среду, 27 марта опубликовало обновленный список с именами 143 погибших в результате теракта в «Крокус сити холле».

«На основании на данных Минздрава РФ по состоянию на 20:00 27 марта в результате теракта в «Крокус сити холле» погибло 143 человека. Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований», – сообщили в МЧС России.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что в ведомство от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате террористического акта поступило 143 заявления. В настоящее время опознаны тела 84 погибших, в том числе 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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