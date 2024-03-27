Над Белгородской областью сбито 16 чешских «Вампиров»

Министерство обороны России в среду, 27 марта, сообщило, что в небе над Белгородской областью было уничтожено 16 снарядов РСЗО «Вампир» чешского производства.

В оборонном ведомстве РФ сообщили: «Около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 16 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью».

Со своей стороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале написал: «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 16 воздушных цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет».

«Есть повреждения в учреждениях здравоохранения – выбиты окна в поликлиниках №7 и №8, также повреждены окна в складском корпусе детской областной клинической больницы. Осколки снарядов выбили окна и посекли фасады в 4 учреждениях образования: в д/с №19, д/с 72, частном детском саду и школе №40. На данный момент повреждения выявлены в 8 автомобилях, два из которых сгорели полностью. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в трех квартирах одного многоквартирного дома посечены окна, в одном частном домовладении повреждены кровля и забор. Также поврежден один автомобиль. В селе Репное осколками посечены три автомобиля. На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется», – добавил глава региона.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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