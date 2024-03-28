В Амурской области столкнулись два поезда

Грузовой и хозяйственный поезда столкнулись в Амурской области. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Авария произошла на станции Муртыгит Тындинского региона Дальневосточной железной дороги. В надзорном ведомстве отметили, что схода колесных пар не зафиксировано, пострадавших нет.
Инцидент также не повлиял на движение других составов. Изменений в расписании нет.
Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Благовещенск, Зоя Осколкова
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