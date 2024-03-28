Мать спаслась, а трое детей погибли: смертельный пожар произошел на Алтае

В результате пожара в частном доме в Алтайском крае погибли трое детей, сообщает пресс-служба МЧС России. Их мать госпитализирована в тяжелом состоянии. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

Утром 28 марта в селе Благовещенка загорелся частный жилой дом. Площадь пожара составила 9 кв. м. Огнем повреждено потолочное перекрытие.

«Пожарные МЧС России спасли хозяйку, ее передали врачам. К сожалению, без признаков жизни обнаружены дети: 2011, 2016 и 2018 года рождения», – говорится в сообщении МЧС.

По информации регионального следственного управления СК РФ, мать погибших детей доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неисправности печного отопления. «Семья является благополучной, на учете в органах системы профилактики не состояла», – отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

Барнаул, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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