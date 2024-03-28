В Ингушетии задержали судей за получение взяток от сектантов

В Ингушетии задержали двоих судей, уличенных во взяточничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, задержаны председатель Магасского районного суда Магомед Аушев и судья Верховного суда республики Сергей Бойчук. Предположительно, они получили взятки от запрещенной террористической организации «Батал-Хаджи»*.
Кроме того, правоохранители задержали одного из членов секты.
Секту «Батал-Хаджи»* подозревают в причастности ко взрыву «Невского экспресса» в 2009 году, а также к убийству главы ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.
*Организация признана террористической и запрещена в России.
Магас, Зоя Осколкова
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