В Ингушетии задержали судей за получение взяток от сектантов

В Ингушетии задержали двоих судей, уличенных во взяточничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, задержаны председатель Магасского районного суда Магомед Аушев и судья Верховного суда республики Сергей Бойчук. Предположительно, они получили взятки от запрещенной террористической организации «Батал-Хаджи»*.

Кроме того, правоохранители задержали одного из членов секты.

Секту «Батал-Хаджи»* подозревают в причастности ко взрыву «Невского экспресса» в 2009 году, а также к убийству главы ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

Магас, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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