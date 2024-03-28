Беспрецедентно: у молочных коров в США вывили птичий грипп

Коровы на молочных фермах в американских штатах Техас и Канзас дали положительный результат на заразный штамм птичьего гриппа, заявили в среду сельскохозяйственные органы Техаса, отметив, что это – «беспрецедентное событие».

Согласно пресс-релизу Министерства сельского хозяйства Техаса (TDA), впервые в США у дойных коров был обнаружен высокопатогенный птичий грипп (ВПГП).

«TDA и другие национальные и государственные агентства неустанно работают над обеспечением безопасности наших поставок продовольствия», – заявил в своем пресс-релизе комиссар по сельскому хозяйству Техаса Сид Миллер. По данным Министерства сельского хозяйства США, Техас входит в пятерку крупнейших штатов-производителей молока в США. «Хотя эта вспышка и вызывает тревогу, она не должна угрожать коммерческим поставкам молочной продукции в нашей стране», – добавил Сид Миллер.

Тесты не выявили каких-либо изменений вируса, которые могли бы сделать его более передающимся человеку, а риск для населения «остается минимальным» , указывается в документе. «Принимаются дополнительные меры по продолжению эпидемиологического расследования, чтобы можно было оценить полную картину ситуации», – сообщил тот же источник.

В TDA сообщили, что положительные образцы были взяты из непастеризованного молока, собранного на двух молочных фермах в Канзасе и одной в Техасе, а тесты подтвердили результаты 25 марта. Она добавила, что высокопатогенный птичий грипп не был обнаружен в стадах мясного скота, но призвала всех фермеров принять «усиленные меры биобезопасности на своих фермах и ранчо для защиты своих животных» .

В TDA заявили, что работают с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и другими агентствами над оценкой симптомов у преимущественно пожилых молочных коров в Техасе, Канзасе и Нью-Мексико.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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