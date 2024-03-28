Житель Ставрополя застрелил детей, ранил жену и совершил суицид

В Ставрополе мужчина застрелил своих малолетних дочерей, тяжело ранил жену, после чего покончил с собой. Об этом сообщает краевое следственное управление СК РФ.

Согласно данным ведомства, вечером 27 марта в частном доме в городе Ставрополе были обнаружены тела мужчины и двух девочек с огнестрельными ранениями. Кроме того, с места происшествия в больницу доставили женщина, она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Жертв обнаружил отец женщины, который не смог дозвониться и попасть в дом, поскольку дверь была закрыта изнутри. Мужчина и вызвал скорую помощь.

«В настоящее время согласно приоритетной версии следствия мужчина стрелял в жену и убил дочерей, а после свел счеты с жизнью», – отметили в СКР.

По факту расправы возбуждено уголовное дело о покушении и убийстве двух или более лиц, в том числе малолетних. Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, изъяли орудие убийства, гильзы и другие предметы, по которым будет назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего.

Ставрополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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