Нелегала из Таджикистана задержали в Петербурге за оправдание теракта в «Крокусе»

Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение 26-летнему гражданину Таджикистана в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу. Там отметили, иностранец не имел регистрации на территории России.

По версии следствия, в период с 24 по 25 марта 2024 года подозреваемый разместил в интернете комментарии, оправдывающие теракт, совершенный 22 марта в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Иностранец задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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