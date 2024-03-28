ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в Херсонской области

Жителя Алешек Херсонской области задержали по подозрению в подготовке терактов против представителей власти и силовых структур. Об этом сообщили в УФСБ России по региону. В ходе обыска у него нашли и изъяли взрывчатку и противопехотные мины.

По данным спецслужбы, в августе 2022 года гражданина Украины завербовал сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, передает ТАСС. Агент прошел обучение минно-взрывному делу и «в дальнейшем планировал совершить террористические акты в отношении представителей органов государственной власти, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих МО РФ», отметили в УФСБ.

При обыске дома у задержанного изъяли одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины производства США. Мины были доработаны под дистанционный подрыв. Дома у задержанного также обнаружили средства их инициирования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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