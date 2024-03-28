Рядом с Севастополем в море упал военный самолет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в четверг, 28 марта, сообщил, что в Черное море упал военный самолет. Летчик катапультировался, его подобрали спасатели.

В своем Telegram-канале Развожаев написал: «В море упал военный самолет. Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает».

Севастополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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