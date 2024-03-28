Задержан один из директоров «Росатома»

Директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаровв, а также первый заместитель генерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе в четверг, 28 марта, задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, – передает ТАСС.

В правоохранительных органах агентству сообщили: «В ходе проведения оперативно-розыскной деятельности были задержаны Сахаров Геннадий Станиславович и Кокосадзе Элгуджи Леванович. После проведения следственных действий им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) соответственно. Следствие выйдет в суд с просьбой об аресте фигурантов дела».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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