В Лимпопо в результате ДТП погибли не менее 45 человек

В Южно-Африканской Республике (ЮАР), в провинции Лимпопо, в результате ДТП с падением пассажирского автобуса с моста погибли, как минимум, 45 человек, – передает в четверг, 28 марта, Южно-Африканская вещательная корпорация (SABC).

В сообщении радиостанции, в частности, говорится: «После того, как автобус вышел из-под контроля водителя, упал с моста и загорелся на горном перевале между Мокопане и Маркеном в Лимпопо погибли сорок пять пассажиров, и еще несколько серьезно ранены».

«В результате крушении автобуса выжила только восьмилетняя девочка. Ее госпитализировали. Еще одна женщина умерла по пути в больницу», – заявила министр транспорта ЮАР Синдисиве Чикунга.

Претория, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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