Россиянин скончался после того, как съел самый острый перец в мире

Житель Волгоградской области попал в больницу после того, как на протяжении месяца употреблял в пищу самый острый в мире перец. В течение недели врачи боролись за его жизнь, но пациент скончался.

58-летний житель города Камышин заказал самый жгучий перец мире «Каролину Риппер» на маркетплейсе. При этом у мужчины были проблемы со здоровьем, он страдал от цирроза печени, но это его не остановило.

На протяжении месяца мужчина добавлял в еду перец, острота которого доходит до 2,2 млн единиц по шкале Сковилла. Любитель острого употребил пять плодов. 17 марта он попал в больницу. В течение восьми дней медики пытались спасти жизнь пациента, его перевели в реанимацию, но несмотря на все усилия он скончался.

Друзья мужчины отыскали родственников, которые помогут с организацией похорон.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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