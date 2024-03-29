В Следкоме РФ рассказали о ходе расследования теракта в «Крокус сити холле»

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в пятницу, 29 марта, заявила, что действия обвиняемых в теракте в «Крокус сити холле» координировались анонимом через мессенджер Telegram.

Комментируя ход следствия, Петренко сказала: «Обвиняемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» сообщили, что их действия, как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения, путем голосовых сообщений через мессенджер Telegram координировал мужчина, который представился им под псевдонимом. По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения».

Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус сити холле» погибли 144 человека, пострадали 382, из которых 217 получили амбулаторную помощь. В ходе проведенных оперативных мероприятий в Брянской области недалеко от границы с Украиной были задержаны четверо исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов*.

* Признаны террористами в России

Москва, Иван Бабурин

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