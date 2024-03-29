Теракт предотвращен в Ставропольском крае

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в пятницу, 29 марта, сообщил о предотвращении теракта в месте массового пребывания людей в Ставропольском крае, который готовили трое граждан одной из центральноазиатских стран.

В сообщении ЦОС ФСБ России говорится: «Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края».

«У задержанных по месту проживания изъяли составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы. Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – добавили в ФСБ РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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