На Кубани на месте пожара нашли советский пулемет и патроны

В Краснодарском крае произошел пожар на базе отдыха. По предварительным данным, пострадал один человек. Во время разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили в подвале сгоревшего здания оружие и патроны.

ЧП произошло в Апшеронском районе. Площадь пожара составила около 500 кв. м. Из здания эвакуировали 50 человек. Известно об одном пострадавшем. Предположительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

Как уточняет телеграм-канал «Shot», во время разбора завалов на пепелище были обнаружены ствол со ствольной коробкой пулемета «РПК» калибра 7,62 миллиметра и 50 патронов.

Сотрудники правоохранительных органов допросили владельца сгоревшей гостиницы. Уголовное дело пока не возбуждено.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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