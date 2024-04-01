Девять человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 1 апреля, сообщил, что на подлете к городу система ПВО сбила 17 воздушных целей, однако в результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадало девять человек.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 17 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, 9 человек пострадали. Один мужчина в тяжелом состоянии – у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери – баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Семь человек – шестеро мужчин и одна женщина – доставлены в городскую больницу №2 с осколочными ранениям разных частей тела и баротравмами. Всем им оказываем квалифицированная медицинская помощь».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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