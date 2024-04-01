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Понедельник, 1 апреля 2024, 20:48 мск

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Российская система ПВО уничтожила 19 «вампиров» над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ в понедельник, 1 апреля, сообщило, что в небе над Белгородской областью было уничтожено 19 снарядов РСЗО чешского производства «Вампир».

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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